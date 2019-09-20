Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Кооперация производства и науки
и снова #Пушкинбал
Осенний марафон 2 - 30 сентября
О мерах поддержки СО НКО
Дом от А до Я
Обувь для осенней непогоды
Проверьте дымоход и вентиляцию!
все о текстильном ПЭТ
Телефон прямого эфира 56-73-72
Тёмная лошадка кому быть главой?
Дойная корова или опора?
 
 
 
ещё Общество 20.09.2019 21:482 «Акценты» Донецкого: В ожидании мэра, скандал с «Ревизором» и поминки по «зебре» 23.09.2019 19:100 В Псковской области 6 медучреждений получат новое рентгеновское оборудование 23.09.2019 18:202 Михаил Ведерников оценил возможности нового класса ППК, открытого по проекту «Цифровая образовательная среда» 23.09.2019 17:590 От -1 до +11 градусов прогнозируют во вторник в Псковской области 23.09.2019 17:450 Члены общественно-наблюдательной комиссии Псковской области посетили ИК-3 23.09.2019 17:150 Псковская область закупит еще 6 новых лесопатрульных комплексов
 
 
 
Самое популярное 20.09.2019 13:409 В Псковском городском суде начался допрос свидетелей по делу бывшего вице-губернатора Кузнецова 20.09.2019 11:463 Минус 10 кг за один день 21.09.2019 11:0510 В Пскове открылась 20-я осенняя сельскохозяйственная ярмарка Псковского района. ФОТО 20.09.2019 09:556 Куда могут поехать псковичи без визы?  22.09.2019 22:410 Семь человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса с лосем в Опочецком районе
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Михаил Ведерников оценил возможности нового класса ППК, открытого по проекту «Цифровая образовательная среда»

23.09.2019 18:20|ПсковКомментариев: 2

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам встречи с педагогическим сообществом осмотрел основной корпус Псковского педагогического комплекса, где открылись два новых образовательных интерактивных класса в рамках программы «Цифровая образовательная среда» по национальному проекту «Образование», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области. 

В отремонтированных помещениях установлено современное компьютерное оборудование и интерактивная доска последнего поколения. Глава региона поинтересовался, насколько такие классы востребованы и готовы ли учителя применять новые методики в работе.

«Это мечта любого педагога. Да и детям в таких условиях заниматься очень нравится — теперь здесь проходят их любимые уроки, — ответила директор школы Любовь Николаева. — Здесь много технических возможностей, например, можно в режиме онлайн на мобильные телефоны родителей рассылать домашнее задание или работы их детей».

В первую очередь классы задействованы в основном образовательном процессе, а вечерами здесь идут факультативы. Кроме того, в перспективе эти площадки станут базой для проведения курсов повышения квалификации педагогов, конференций и вебинаров.

На создание Центров цифрового образования в ППК было направлено 2,2 млн рублей консолидированного бюджета. Еще около 1,1 млн рублей из муниципального бюджета — на проведение ремонтных работ и приобретение мебели. Если в этом году по нацпроекту такие классы появились в 8-ми школах Псковской области, то в следующем они откроются уже в 60-ти школах и 14-ти учреждениях специального образования.

Также во время обхода здания губернатор зашел в актовый зал, где репетировал школьный ансамбль гусляров — победитель многочисленных конкурсов и фестивалей, и осмотрел спортивный зал. Директор школы отметила, что ППК — самая большая школа города, но оборудованного уличного стадиона у нее нет. Пройдя по пришкольной территории, Михаил Ведерников поручил включить ППК в первоочередном порядке в заявку на строительство пришкольного стадиона, которая формируется в рамках программы «Газпром — дети».

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
 

 
опрос
Вокруг спектакля «Ревизор» псковского театра разгорелся скандал - артистов обвинили в порнографии на сцене свердловского ТЮЗа. Допустимо ли вольное обращение с классикой?
В опросе приняло участие 466 человек
23.09.2019, 19:100 В Псковской области 6 медучреждений получат новое рентгеновское оборудование 23.09.2019, 19:010 Шел Сашка по шоссе… 23.09.2019, 18:520 Ученые установили, как качество сна влияет на отношения в семье 23.09.2019, 18:202 Михаил Ведерников оценил возможности нового класса ППК, открытого по проекту «Цифровая образовательная среда»
23.09.2019, 17:590 От -1 до +11 градусов прогнозируют во вторник в Псковской области 23.09.2019, 17:540 На перекрестке Труда и Звездной в Пскове автомобильное движение ограничили на неделю 23.09.2019, 17:500 В Великих Луках устанавливается личность подозреваемой в совершении преступления 23.09.2019, 17:450 Члены общественно-наблюдательной комиссии Псковской области посетили ИК-3
23.09.2019, 17:330 Все водители возмущены - псковичи предлагают разрешить разворот на перекрестке Инженерной и Юности 23.09.2019, 17:310 Ребенок упал с велосипеда и оказался под колесами «Газели» в Великолукском районе 23.09.2019, 17:160 Набережная Великой преображается вместе со строящимся ЖК «Парус De Luxe» 23.09.2019, 17:150 Псковская область закупит еще 6 новых лесопатрульных комплексов
23.09.2019, 17:130 Мисс Псков 2018 приняла участие в титульной для нового сезона проекта фотосессии. ФОТО 23.09.2019, 17:110 «Дети войны» из Пскова встретились с молодежью в Германии 23.09.2019, 16:570 Друзю разрешили вернуться в «Что? Где? Когда?» 23.09.2019, 16:530 В ИК-6 прошло торжественное собрание, посвященное 22-ой годовщине со дня основания учреждения
23.09.2019, 16:411 Госдума рассмотрит законопроект о негосударственных пенсиях 23.09.2019, 16:370 В Пскове состоялось первое заседание конкурсной комиссии по предоставлению рибейтов кинопроизводителям 23.09.2019, 16:320 Свыше 400 человек посетили «Поход Первокурсника-2019» 23.09.2019, 16:180 Врач рассказал, как избежать простуды при резком похолодании
23.09.2019, 16:071 Александр Братчиков о реконструкции псковских улиц: Не освоим деньги по нацпроекту - проблемы будут у всех 23.09.2019, 16:020 Псковичи лишились денег, совершая покупки через интернет и «спасая» свои банковские карты от «мошенников» 23.09.2019, 15:590 Псковский «Горводоканал» завел страничку в соцсети Instagram 23.09.2019, 15:490 Дети из Псковской области побывали на празднике закрытия фонтанов в Петергофе
23.09.2019, 15:444 Интерактив: Во всем виноваты пешеходы? 23.09.2019, 15:330 С начала года через таможенные посты Псковской области временно ввезено свыше 166 тысяч транспортных средств 23.09.2019, 15:300 Псковский музей-заповедник проведет бесплатные экскурсии для пенсионеров  23.09.2019, 15:050 Великолучанин проник в склад магазина и похитил кошелек с деньгами
23.09.2019, 15:020 ПсковГУ и МГУ запускают совместную экологическую школу в «Артеке» 23.09.2019, 14:510 ВТБ разместил облигации на ключевую ставку на 3 млрд рублей 23.09.2019, 14:440 Накануне одного из главных православных праздников митрополит Тихон совершит торжественную службу в Троицком соборе 23.09.2019, 14:420 О Куликовской битве вспоминали в СИЗО-1
23.09.2019, 14:381 ПЛН-ТВ:  Искусство или порно в псковском «Ревизоре»? 23.09.2019, 14:340 Портрет пушкинской Татьяны, написанный с жительницы Святогорья, экспонируют в эстонском Кохтла-Ярве 23.09.2019, 14:320 Директор клуба «Супер фитнес» 25 сентября угостит всех арбузами 23.09.2019, 14:310 Продолжается набор на учебу в пограничные вузы ФСБ России
23.09.2019, 14:290 В Доме причта состоялось первое в этом году занятие воскресной школы Троицкого собора. ФОТО 23.09.2019, 14:210 Производители молока пожаловались на расходы на маркировку продукции 23.09.2019, 14:200 В Великих Луках идет модернизация уличного освещения 23.09.2019, 14:170 Доходы и расходы бюджета Пскова планируется увеличить на 15 млн рублей
23.09.2019, 14:150 Во все микрорайоны Пскова 24 сентября тепло подадут одновременно 23.09.2019, 14:130 Путин указал Медведеву на неритмичность расходования средств бюджета 23.09.2019, 14:103 Реплика Донецкого: Без Скобаря в голове 23.09.2019, 14:080 Псковский росгвардеец одержал победу в «Кроссе нации-2019»
23.09.2019, 14:041 Подачу тепла в жилые дома в Великих Луках начнут 23 сентября 23.09.2019, 13:510 В ПсковГУ пройдет «Всероссийский экономический Диктант» 23.09.2019, 13:433 Александру Братчикову не нравится ход дорожных работ на улице Яна Фабрициуса в Пскове 23.09.2019, 13:360 В Пскове отремонтируют детские площадки в 18 дворах за счет бюджета
23.09.2019, 13:280 В Гдовском районе женщина задержана по подозрению в убийстве сожителя 23.09.2019, 13:210 Региональный семинар «Норд-вест: библиотечные векторы» состоится в Пскове 23.09.2019, 13:120 Михаил Ведерников: Наши фермеры и огородники - большие молодцы 23.09.2019, 13:070 Депутат Госдумы проведет прием граждан в Пскове
23.09.2019, 13:051 Создать в школах комфортную психологическую обстановку призвал псковских учителей Александр Седунов 23.09.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 23.09.2019, 12:510 Двоих жителей Псковской области уличили в фиктивной прописке иностранных граждан 23.09.2019, 12:460 Псков-Лада предлагает псковичам воспользоваться программой трейд-ин и купить новый автомобиль со скидкой
23.09.2019, 12:460 Традиционная экологическая акция «Там, где шумят Михайловские рощи» пройдет в Пушкинском Заповеднике 23.09.2019, 12:400 Василий Осипов напомнил генподрядчику областной библиотеки о сроках сдачи объекта 23.09.2019, 12:230 С 25 сентября закрывается автодвижение по участку улицы Генерала Маргелова 23.09.2019, 12:160 Известный российский киносценарист даст в Пскове мастер-класс
23.09.2019, 12:090 Бабье лето в Псковской области пока не просматривается - синоптики 23.09.2019, 12:040 ВЦИОМ: Доля россиян, пьющих водопроводную воду, выросла до 44% 23.09.2019, 12:030 Исторический праздник «Воевода Шуйский» состоится у Покровской башни 28 сентября 23.09.2019, 11:582 В Пскове на автобусных остановках начали устанавливать информационные табло
23.09.2019, 11:560 Молодежный «Ахтеатр» приглашает на спектакль «Предложение» 23.09.2019, 11:550 Псковичи участвуют в соревнования по дзюдо среди юношей на кубок председателя СК России 23.09.2019, 11:540 Замначальника псковского УГХ: Работы на улице Льва Толстого закончатся вовремя 23.09.2019, 11:500 «Постскриптум»: О вступлении в должность избранных глав районов и новостях гордумы Пскова
23.09.2019, 11:360 Требования к детским оздоровительным лагерям предложено ужесточить 23.09.2019, 11:270 Псковские школьники снимут фотопортрет современного поколения мира 23.09.2019, 11:260 В Пскове почти завершились работы на улице Юбилейной 23.09.2019, 11:190 Проект «Культпросвет» стартовал в Псковской области
23.09.2019, 11:172 В России начали строить микроквартиры 23.09.2019, 11:110 С октября по декабрь в 13 городах Псковской области пройдут проектные школы 23.09.2019, 11:033 Пскович обнаружил провал грунта в центре города 23.09.2019, 10:571 Невесты в России «постарели» на 8 лет
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2019

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.