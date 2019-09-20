Общество

Михаил Ведерников оценил возможности нового класса ППК, открытого по проекту «Цифровая образовательная среда»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников по итогам встречи с педагогическим сообществом осмотрел основной корпус Псковского педагогического комплекса, где открылись два новых образовательных интерактивных класса в рамках программы «Цифровая образовательная среда» по национальному проекту «Образование», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В отремонтированных помещениях установлено современное компьютерное оборудование и интерактивная доска последнего поколения. Глава региона поинтересовался, насколько такие классы востребованы и готовы ли учителя применять новые методики в работе.

«Это мечта любого педагога. Да и детям в таких условиях заниматься очень нравится — теперь здесь проходят их любимые уроки, — ответила директор школы Любовь Николаева. — Здесь много технических возможностей, например, можно в режиме онлайн на мобильные телефоны родителей рассылать домашнее задание или работы их детей».

В первую очередь классы задействованы в основном образовательном процессе, а вечерами здесь идут факультативы. Кроме того, в перспективе эти площадки станут базой для проведения курсов повышения квалификации педагогов, конференций и вебинаров.

На создание Центров цифрового образования в ППК было направлено 2,2 млн рублей консолидированного бюджета. Еще около 1,1 млн рублей из муниципального бюджета — на проведение ремонтных работ и приобретение мебели. Если в этом году по нацпроекту такие классы появились в 8-ми школах Псковской области, то в следующем они откроются уже в 60-ти школах и 14-ти учреждениях специального образования.

Также во время обхода здания губернатор зашел в актовый зал, где репетировал школьный ансамбль гусляров — победитель многочисленных конкурсов и фестивалей, и осмотрел спортивный зал. Директор школы отметила, что ППК — самая большая школа города, но оборудованного уличного стадиона у нее нет. Пройдя по пришкольной территории, Михаил Ведерников поручил включить ППК в первоочередном порядке в заявку на строительство пришкольного стадиона, которая формируется в рамках программы «Газпром — дети».