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Общество

Чем грозит неуплата штрафа в срок?

23.09.2019 22:20|ПсковКомментариев: 0

Административное наказание является мерой ответственности, установленной государством за совершение административного правонарушения. Один из распространенных видов административных наказаний - штраф.

Каковы возможные последствия неуплаты административного штрафа? Что для этого необходимо знать, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области. 

В какой срок необходимо уплатить штраф?

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки. Лицо, привлеченное к ответственности, обязано направить судье, в орган, должностному лицу, вынесшему постановление, копию документа, свидетельствующего об уплате штрафа. Постановление о наложении штрафа вступает в законную силу через 10 дней со дня вручения или получения копии постановления. В течение указанного времени постановление судьи может быть обжаловано в вышестоящий суд. Получается, что в случае необжалования вынесенного постановления в установленный срок на уплату административного штрафа в добровольном порядке отводится 70 календарных дней.

Что происходит в случае неуплаты штрафа в установленный срок?

Частью 5 ст.32.2 КоАП РФ установлено, что при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате штрафа, соответствующие материалы направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. И принимается решение о привлечении лица, не уплатившего штраф, к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. Следует учитывать, что привлечение лица к ответственности в порядке ст. 20.25 КоАП  РФ не освобождает его от уплаты первоначального штрафа, а, значит, размер санкции увеличивается втрое (основной штраф + наказание за его неуплату). Вместо штрафа суд может назначить административный арест на срок до 15 суток. Таким образом, промедление с уплатой штрафа может обернуться для лица, привлеченного к административной ответственности, серьезными последствиями.

Перед лицами, привлеченными к административной ответственности в виде штрафа, возникает вопрос: платить или не платить штраф в добровольном порядке. Можно легко подсчитать, во что обойдется несоблюдение срока уплаты административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности. Это - основной штраф, двукратный размер суммы неуплаченного административного штрафа или административный арест на срок до 15 суток, исполнительный сбор и расходы по совершению исполнительных действий в соответствии с законодательством об исполнительном производстве.

Напрашивается единственно правильное решение: административные штрафы нужно уплачивать добровольно, в сроки и в порядке, установленном  ст. 32.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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