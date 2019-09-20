Общество

Ксения Собчак сыграет одну из ролей в новом сериале Богомолова про маньяка

Телеведущая Ксения Собчак примет участие в съемках сериала Константина Богомолова «Хороший человек», в основу сценария которого легла история ангарского маньяка — бывшего лейтенанта МВД Михаила Попкова, сообщает ТАСС.

Главного героя играет Никита Ефремов, роль следователя исполняет Юлия Снигирь, сообщила в понедельник пресс-служба видео-сервиса Start.

«Стартовали съемки оригинального киносериала видеосервиса START "Хороший человек". Главного героя Ивана Крутихина играет Никита Ефремов ("Лето", "Оттепель"), роль следователя Евгении Ключевской исполняет Юлия Снигирь ("Новый папа", "Кровавая барыня", "Великая"). В сериале также сыграют Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак и другие», — говорится в сообщении.

По сюжету в тихий городок Рубежный приезжает молодой столичный следователь Евгения Ключевская. Начальство командировало ее с формулировкой «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы».

В основу сценария легла реальная история Михаила Попкова, который в 2015 году был приговорен к пожизненному заключению за 22 убийства. Позже он был признан виновным еще в 60 убийствах. Преступления происходили в 1994—2000 годах в Ангарске.