Общество

Пенсионерка взяла почти полмиллиона рублей в кредит для снятия порчи

64-летняя жительница села Михайловское (Алтайский край) пожаловалась в полицию на кражу 487 тысяч рублей. Она перечислила эти деньги «психологу», которого нашла по объявлению в интернете и который обещал ей снять порчу бесплатно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на краевое управление МВД.

Потерпевшая оставила свой номер телефона на сайте с предложением бесплатной помощи психолога. Ей позвонил мужчина, который представился сотрудником института психологии. Для решения ее проблем он советовал ритуалы для снятия порчи, например, кормить голубей в парке и избавляться от денег, перечисляя их на указанный счет.

Менее чем за месяц женщина перевела на этот счет 487 тысяч рублей, в том числе сентябрьскую пенсию. Остальную часть этой суммы она взяла в кредит в различных банках.

По факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенным с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.