Общество

Названы регионы России, где чаще всего пропадают дети

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что чаще всего случаи пропажи детей фиксируются в Московской, Свердловской, Иркутской и Нижегородской областях, а также в Красноярском и Ставропольском крае. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт СК РФ.

По ее словам, в прошлом году поступили сообщения об исчезновении 13.683 детей, а в первом полугодии 2019 года — о 8.383 несовершеннолетних. К данному моменту местонахождение большинства из них установлено. В розыске из числа пропавших за этот период продолжают находиться 98 человек.

Петренко отметила, что в основном несовершеннолетние пропадают из-за ненадлежащего контроля за ними в детских соцучреждениях, жестокого обращения, конфликтов в семье, асоциального поведения родителей, неблагоприятных условий жизни и т.д.

Председатель СК Александр Бастрыкин в этой связи поручил проработать вопрос о создании на сайте комитета раздела с информацией о разыскиваемых несовершеннолетних, а также базы ДНК-учета родственников пропавших без вести детей.

11 сентября Следственный комитет России выразил обеспокоенность в связи с участившимися случаями пропажи несовершеннолетних в стране. По данным ведомства, по итогам первого полугодия текущего года быыло получено на 7% больше сообщений о пропаже детей, чем за аналогичный период прошлого года.