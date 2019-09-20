Общество

«Единая Россия» защитит людей от недобросовестных коллекторов

В «Единой России» выработали меры, которые защитят людей от недобросовестных организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Об этом сообщила координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль», депутат Государственной Думы Анна Кувычко.

«В ходе реализации партпроекта «Народный контроль» мы неоднократно сталкивались с неправомерной деятельностью различных организаций, занимающихся возвратом просроченной задолженности. В ряде случаев они используют абсолютно недопустимые методы, в том числе угрозы и насилие. Информация о бесчинствах коллекторов также регулярно попадает в СМИ. Партпроект «Народный контроль» предлагает создать совместно с Федеральной службой судебных приставов, Минюстом и Центробанком единый сервис обращений граждан в виде открытого реестра жалоб на такие действия. Он позволит оперативно инициировать проверки нарушителей. Наше предложение уже направлено в выше перечисленные ведомства», - рассказала Кувычко.

По словам парламентария, в ближайшее время на площадке «Народного контроля» пройдут обсуждения с участием экспертов, в ходе которых будет выработана концепция такого реестра и возможные механизмы защиты от репутационного ущерба, возникающие у добросовестных участников рынка в связи такими практиками и действиями. «Эти предложения будут направлены в профильные органы. Помимо этого, в октябре «Народный контроль» запустит «горячие линии» в регионах для сбора информации о противоправных действиях в этой области», - отметила координатор партпроекта.

Она добавила, что в адрес Союза журналистов России направлено обращение с просьбой в публикациях, касающихся действий недобросовестных коллекторов, указывать компании, которые передали долг или привлекли в качестве агентов организации, нарушающие права людей при взыскании долгов

«Угроза репутационного ущерба будет самым действенным способом профилактики нарушений», - считает Кувычко.