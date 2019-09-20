Общество

В течение двух дней возможны перебои в телевещании в Псковской области

30 сентября и 1 октября возможны перебои в телевещании в Пскове и некоторых районах. Как сообщает ГТРК «Псков», это связано с работами, которые проводит областной радиотелевизионный передающий центр.

Чтобы обеспечить бесперебойный цифровой сигнал, сейчас идет подготовка. Устанавливаются резервный дизель-генератор и новый - третий - передатчик. Генератор сработает в случае отключения электроэнергии, передатчик - если выйдут из строя остальные два.

На 30 сентября и 1 октября назначены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы в Ваулино. В связи с этим телесигнал в эти дни будет пропадать в период с 09.00 до 17.00. Подробности можно будет уточнить по телефону 8-800-220-20-02.