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Общество

Продолжительность жизни россиян с 2000 года увеличилась почти на восемь лет

24.09.2019 10:10|ПсковКомментариев: 0

С 2000 года продолжительность жизни граждан России возросла на 7,7 года, что является очень большим достижением, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр рассказала, что материнская смертность снизилась почти в пять раз, младенческая - в 3,6 раза.

По словам Скворцовой, отдельные мероприятия проводились по туберкулёзу. Смертность от этого заболевания снизилась почти в четыре раза, отметила она. Кроме того, за это же время в России на четверть сократилось потребление табака и алкоголя, «если говорить обо всём населении», добавила глава Минздрава.

В начале сентября Вероника Скворцова заявила, что продолжительность жизни российских женщин выросла до 78,5 лет, мужчин - до 68,5 лет за последние семь месяцев. Она отметила, что темпы увеличения продолжительности жизни граждан РФ превышают все известные в мире показатели.

Источник: Псковская Лента Новостей
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