Общество

Психолог рассказала, как избежать эмоционального выгорания

Отсутствие желания работать и постоянные стрессы считаются симптомами эмоционального выгорания — чтобы избежать неудовлетворенности от работы, необходимо больше отдыхать и соблюдать баланс между работой и семейными делами, сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на психолога Екатерину Карпенко.

По ее словам, часто сотрудники испытывают стресс из-за того, что занимаются нелюбимым делом. «Когда человек, к примеру, работает не по призванию, а потому что пошел по стопам родителей», — пояснила она, отметив, что важным фактором эмоциональной стабильности является самореализация и развитие.

Кроме того, к синдрому «выгорания» может привести нездоровая конкуренция и обесценивание профессиональных достижений. Чтобы избежать этого, эксперты рекомендуют разделять время на работу, хобби и семью, уделять достаточно времени самообразованию и меньше фокусироваться на внешних факторах, которые не зависят от сотрудника, отметила она.