Общество

4 тонны сахарной кукурузы в початках не доехали до Санкт-Петербурга

В минувшие выходные в фитосанитарном карантинном пункте «Долосцы» Себежского района Псковской области, расположенном на российско-белорусском участке административной границы, сотрудниками Управления Россельхознадзора проведен карантинный фитосанитарный контроль 4 тонн сахарной кукурузы в початках. Груз следовал автомобильным транспортом из Могилевской области Республики Беларусь в Санкт-Петербург.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, при проведении контрольно-надзорных мероприятий государственным инспектором Управления установлено, что фактический номер прицепа автотранспортного средства не соответствует номеру, указанному в фитосанитарном сертификате, что нарушает общие положения, принятые Советом ЕЭК.

Ввоз 4 тонн сахарной кукурузы на территорию Российской Федерации запрещен.

По факту выявленного нарушения в отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.