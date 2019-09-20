Общество

В недавно созданном танковом батальоне Псковской дивизии ВДВ прошли учения

Танковый батальон Псковской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) России провел учения с боевой стрельбой, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

«В рамках контрольных занятий танковое подразделение Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ совершило многокилометровый марш на полигон "Струги Красные" для проведения контрольных стрельб из вооружения танков Т-72Б3», - говорится в сообщении департамента информации Минобороны.

Военные сообщили, что экипажи выполнили боевые стрельбы по мишеням, имитирующим танки и другие огневые средства условного противника. «Всего в учениях принимают участие более 100 военнослужащих, задействовано более 30 единиц бронетехники», - говорится в сообщении.

В апреле в Минобороны РФ официально подтвердили, что две дивизии и одна бригада ВДВ России усилены танковыми батальонами.

Батальоны, которые оснащены модернизированными танками Т-72Б3, сформированы в Псковской и Новороссийской десантно-штурмовых дивизиях, а также в десантно-штурмовой бригаде в Камышине.

Ранее в ВДВ России не было танков. Танки в российской армии были только у сухопутных войск и береговых войск флотов.

В прошлом ноябре российские военные сообщили о решении усилить Воздушно-десантные войска армейской авиацией, подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны.

В феврале в интервью газете Минобороны РФ «Красная звезда» командующий ВДВ РФ заявил, что в 2018 году численность Воздушно-десантных войск была увеличена.

Бывший командующий ВДВ РФ генерал-полковник в отставке Георгий Шпак ранее сказал «Интерфаксу», что танки ВДВ нужны. «Я прошел Афганистан. Без танков мы в Афганистане шагу не ступали. Мы ни одну операцию не проводили без танков. Ведь Воздушно-десантные войска могут наступать не только с воздуха, но и по земле. Какое наступление по земле без танков? Для быстрой организации боя танковые подразделения должны быть подчинены тому, кто проводит операцию», - сказал Г.Шпак.

ВДВ - род войск Вооруженных сил, являющийся средством Верховного главнокомандования. ВДВ предназначены для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций.