Общество

В Псковской области из-за отсутствия разрешения на ввоз вернут более 18 тонн мороженой рыбы

При проведении ветеринарного контроля на российско-латвийском участке Государственной границы РФ должностными лицами Управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками Псковской таможни было приостановлено движение автотранспортного средства, перевозившего мороженую рыбу, общим весом 18,5 тонн.

9 тонн мороженого лосося из Норвегии и 9,5 тонн филе масляной рыбы из южной провинции Кханьхоа Республики Вьетнам следовали в адрес предприятия, зарегистрированного в Республике Казахстан, сообщили Псковской Ленте Новостей в Россельхознадзоре по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе документарной проверки сотрудниками Управления выявлено отсутствие разрешения Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на ввоз 9,5 тонн филе масляной рыбы, выработанной предприятием Республики Вьетнам.

Ввоз 18,5 тонн мороженой рыбы на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен, оформлен акт о возврате груза. Продукция возвращена на сопредельную территорию.