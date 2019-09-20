Общество

Роструд: Возможность предварительного тестирования соискателей стала доступна на портале «Работа в России»

Новый функционал по предварительному тестированию соискателей стал доступен на портале Роструда «Работа в России». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в государственной инспекции труда в Псковской области.

Теперь при публикации вакансий работодатели могут разместить тестовые вопросы, которые помогут им отобрать наиболее подходящих кандидатов для дальнейшего собеседования. При этом список вопросов может быть как универсальным, так и отличаться для каждой вакансии, отражая специфику должности. Система автоматически подсчитает количество верных ответов. Как и все сервисы на «Работе в России», данный функционал бесплатный.

«Возможность провести предварительное тестирование на «Работе в России» не только сэкономит время работодателей, но и поможет получить более полное представление о соискателе, его знаниях и понять, насколько тот или иной кандидат подходит на данную позицию», – отметил заместитель руководителя Роструда Денис Васильев.



Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий «Работа в России» является федеральной государственной информационной системой, содержащей информацию о возможностях трудоустройства, об инвестиционных проектах, реализуемых в регионах, программах повышения трудовой мобильности, об условиях жизни и работы на территории различных регионов, включая сведения об инфраструктуре и другая информация в сфере занятости населения. В настоящее время на портале представлены более 1,5 млн вакансий и 950 тыс. резюме соискателей.