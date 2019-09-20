Общество

Состоялась инаугурация главы Пушкиногорского района Александра Баранова

24 сентября состоялась торжественная церемония инаугурации главы Пушкиногорского района Александра Баранова. как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания, поздравить избранного руководителя муниципалитета приехали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. В качестве почетных гостей на инаугурации также присутствовали депутаты регионального парламента Игорь Дитрих и Наталья Мельникова, главы муниципальных образований, депутаты районного собрания, общественных организаций и духовенства, руководители ведомств, предприятий, учреждений и организаций, жители района.

В соответствии с протоколом церемония началась с выступления председателя территориальной избирательной комиссии Алексея Яковлева, который озвучил результаты выборов и вручил избранному главе соответствующее удостоверение. Александр Баранов, второй раз избранный жителями Пушкиногорского района на должность главы муниципального образования, произнёс присягу.

Главу Пушкиногорского района поздравил Михаил Ведерников. В первую очередь, губернатор поблагодарил жителей муниципалитета за активное участие в выборах. «Кампания была конкурентной и оказанное жителями доверие – это не только оценка деятельности главы, но и промежуточная оценка нашей общей совместной работы по развитию муниципалитета и области», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что Пушкиногорский район вошёл в число десяти муниципалитетов, которые индивидуальной программой социально-экономического развития области определены, как приоритетные территории развития. По словам Михаила Ведерникова, это даст району дополнительные возможности. Губернатор пожелал руководителю муниципалитета эффективно использовать имеющиеся инструменты, взаимодействовать с региональным парламентом, районным собранием, партией «Единая Россия», выдвинувшей его на выборы, и держать в фокусе внимания мнение жителей района.

Напутствие от лица регионального депутатского корпуса избранному главе Пушкиногорского района дал спикер Собрания депутатов Александр Котов. «Очень важно работать командой, - сказал парламентарий. – Важно, чтобы у вас в районе была команда единомышленников, на которую можно опираться в работе. Важно взаимодействовать с органами исполнительной и законодательной власти. Если мы объединим все наши усилия, в том числе, и возможности регионального отделения партии «Единая Россия», я думаю, у нас всё получится, и мы сможем добиться решения задач, которые мы перед собой ставим».

Александр Котов выразил уверенность, что накопленный за прошедшие пять лет опыт поможет главе на новом этапе работы и пожелал, чтобы Пушкиногорский район был местом, где комфортно жить людям и куда будут рады приезжать туристы из всех уголков России.

От Ассоциации муниципальных образований области Александра Баранова поздравила председатель объединения, глава Красногородского района Валентина Понизовская.

«Вы одержали уверенную победу на выборах, а это значит, что земляки вам доверяют и верят в вас, - обратилась она к коллеге. - Позади первая «пятилетка» - приобретен опыт, поставлены цели, и я хочу пожелать, чтобы эти цели были достигнуты и наказы избирателей выполнены по максимуму. Сил, терпения и удачи!»

Избранного главу района также поздравил насельник Свято-Успенского Святогорского мужского монастыря иеромонах Василий. Священнослужитель сказал об особой красоте пушкинских мест и пожелал руководителю муниципалитета именно в этой красоте черпать силы для работы на благо людей и родной земли.

Завершилась церемония инаугурации выступлением главы Пушкиногорского района. «Благодарю жителей Пушкиногорского района, губернатора, спикера регионального парламента и весь депутатский корпус, руководителей учреждений и организаций, аппарат администрации, глав сельских и городских поселений за помощь и поддержку. За то, что мы вместе делаем, и будем делать на благо нашего родного Пушкиногорского района. В добрый путь!», - сказал Александр Баранов.

Напомним, 8 сентября голоса в поддержку кандидата от партии «Единая Россия» Александра Баранова отдали 53,93% жителей Пушкиногорского района, принявших участие в выборах.