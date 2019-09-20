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Общество

Пенсионер вправе выбрать организацию, осуществляющую доставку пенсии

24.09.2019 17:50|ПсковКомментариев: 0

Доставка пенсии производится через кредитные организации, организации почтовой связи и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, с которыми территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации заключены договоры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПФР по Псковской области. 

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку, и уведомить об этом территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации путем подачи заявления о доставке пенсии в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, который организует доставку пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации дает пенсионеру разъяснения об организациях, осуществляющих доставку, с которыми этим территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации заключены договоры.

В случае выбора пенсионером организации, осуществляющей доставку, с которой у территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации договор не заключен, рассмотрение заявления пенсионера о доставке пенсии приостанавливается до заключения договора между территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации и выбранной пенсионером организацией, осуществляющей доставку, но не более чем на три месяца. При этом в заявлении о доставке пенсии пенсионером указывается организация, осуществляющая доставку, которая будет доставлять ему пенсию на период заключения договора.

При отказе организации, осуществляющей доставку, выбранной пенсионером, от заключения договора с территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации информирует об этом пенсионера, а также сообщает о необходимости выбора организации, осуществляющей доставку, с которой территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации заключен договор.

Перечень доставочных организаций, с которыми заключены соглашения о доставке пенсий и других социальных выплат: 

1

ПАО «Сбербанк России»

2

АО «Россельхозбанк»

3

ПАО КБ «Восточный»

4

ПАО «Росгосстрах Банк»

5

ПАО «Бинбанк» (реорганизован в Ф-л Санкт-Петербургский № 2 ПАО Банк «ФК Открытие»)

6

АО «БИНБАНК Диджитал» (реорганизован в Ф-л Мск (Диджитал) ПАО Банк «ФК Открытие»)

7

ПАО «Росбанк»

8

ПАО КБ «Вакобанк»

9

ПАО «Промсвязьбанк»

10

ОАО «Газэнергобанк»

11

АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»(ПАО)

12

АКБ «АК Барс»(ПАО)

13

ПАО «СОВКОМБАНК»

14

Банк ВТБ (ПАО)

15

ПАО «Почта Банк»

16

ПАО «Московский кредитный банк»

По всем вопросам специалисты УПФР готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» 8-800-775-7950, а также в группе «Вконтакте».

Теги: #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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