Пенсионер вправе выбрать организацию, осуществляющую доставку пенсии

Доставка пенсии производится через кредитные организации, организации почтовой связи и иные организации, занимающиеся доставкой пенсий, с которыми территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации заключены договоры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПФР по Псковской области.
Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку, и уведомить об этом территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации путем подачи заявления о доставке пенсии в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, который организует доставку пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации дает пенсионеру разъяснения об организациях, осуществляющих доставку, с которыми этим территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации заключены договоры.
В случае выбора пенсионером организации, осуществляющей доставку, с которой у территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации договор не заключен, рассмотрение заявления пенсионера о доставке пенсии приостанавливается до заключения договора между территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации и выбранной пенсионером организацией, осуществляющей доставку, но не более чем на три месяца. При этом в заявлении о доставке пенсии пенсионером указывается организация, осуществляющая доставку, которая будет доставлять ему пенсию на период заключения договора.
При отказе организации, осуществляющей доставку, выбранной пенсионером, от заключения договора с территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации информирует об этом пенсионера, а также сообщает о необходимости выбора организации, осуществляющей доставку, с которой территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации заключен договор.
Перечень доставочных организаций, с которыми заключены соглашения о доставке пенсий и других социальных выплат:
|
1
|
ПАО «Сбербанк России»
|
2
|
АО «Россельхозбанк»
|
3
|
ПАО КБ «Восточный»
|
4
|
ПАО «Росгосстрах Банк»
|
5
|
ПАО «Бинбанк» (реорганизован в Ф-л Санкт-Петербургский № 2 ПАО Банк «ФК Открытие»)
|
6
|
АО «БИНБАНК Диджитал» (реорганизован в Ф-л Мск (Диджитал) ПАО Банк «ФК Открытие»)
|
7
|
ПАО «Росбанк»
|
8
|
ПАО КБ «Вакобанк»
|
9
|
ПАО «Промсвязьбанк»
|
10
|
ОАО «Газэнергобанк»
|
11
|
АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ»(ПАО)
|
12
|
АКБ «АК Барс»(ПАО)
|
13
|
ПАО «СОВКОМБАНК»
|
14
|
Банк ВТБ (ПАО)
|
15
|
ПАО «Почта Банк»
|
16
|
ПАО «Московский кредитный банк»
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