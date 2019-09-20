Общество

Госдума приняла закон об ипотеке для военных

Военнослужащие, которые являются представителями династий военных, смогут получить собственное жилье по программе ипотеки для военных. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении, сообщает «Парламентская газета».

Закон позволит исключить практику, когда военнослужащему отказывают в признании нуждающимся в получении жилья, так как ранее его родителям или родителям супруги, которые также были военными, уже выдали квартиру по программе ипотеки.

Документ уточняет положения Закона «О статусе военнослужащих». По словам первого зампреда Комитета Госдумы по обороне Андрея Красова, закон направлен на совершенствование законодательства о жилищном обеспечении военнослужащих и имеет большую социальную значимость. При этом дополнительных расходов из федерального бюджета на реализацию инициативы не потребуется.