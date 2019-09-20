Общество

Материальную помощь студентам освободят от НДФЛ

Российских студентов и аспирантов освободят от уплаты подоходного налога с материальной помощи. Соответствующий закон Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре рекомендовал палате к одобрению, сообщает «Парламентская газета».

Автором документа выступила группа депутатов Государственной Думы во главе с вице-спикером палаты Ириной Яровой.

Закон дополняет перечень видов доходов, освобождаемых от НДФЛ, доходами в виде сумм материальной помощи, которую оказывает организация, осуществляющая образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажёрам.

Отмечается, что освобождаемая от налога сумма дохода не может превышать 4000 рублей в год.

Как ранее подчеркнула Ирина Яровая, это одна из законодательных новелл, которая была разработана по итогам её встречи со студентами в Хабаровске.

«Это один из очень важных социальных вопросов, где нет политических противоречий, - сказала депутат. - Материальная помощь выплачивается в трудной жизненной ситуации, и очень важно, чтобы ни один рубль не терялся».