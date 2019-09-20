ЖКХ

Псковские управляющие организации нуждаются в площадках под спецтехнику

Псковские управляющие компании нуждаются в местах, где можно было бы хранить спецтехнику. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов.

«Жители города зависят от того, как работают их управляющие компании. Поэтому необходимо сделать работу этих организаций более комфортной. Например, под применяемую компаниями спецтехнику нужны специальные места, площадки, гаражи, в аренду. И, думаю, городские власти могли бы нам в этом помочь, если хотят, чтобы город выглядел хорошо. К сожалению, сами организации не могут выходить на торги. А им нужно развивать технику», - отметил Андрей Тарасов.

Кроме того, директор управляющей компании добавил, что такое решение благоприятно скажется и на экологической составляющей работ, связанной с сезонной посыпкой тротуаров солью и песком.

«Чтобы улучшить нам условия работы, проводятся встречи с представителями администрацией города, но, если речь идет не о субботниках или праздниках, - продвижений нет»,- заключил Андрей Тарасов.