Общество

В Минтруде заявили, что половина россиян не получает положенные меры соцподдержки

Только половина россиян, которые имеют право на получение мер социальной поддержки от государства, фактически их получают. Об этом заявил заместитель директора департамента информационных технологий и обеспечения проектной деятельности Минтруда России Михаил Аронов, сообщает ТАСС.

«По данным 2018 года у нас было более 40 млн фактически получателей мер социальной поддержки. При этом, по нашим оценкам, примерно в два раза больше потенциальных получателей. То есть половина граждан не получают те меры соцподдержки, которые им положены», - сказал он на семинаре-совещании Фонда социального страхования.

Это связано тем, что получение услуг чрезмерно усложнено, граждане не знают о своих правах, а иногда мера соцподдержки слишком мизерная, пояснил Аронов.

«Если учитывать все варианты предоставления услуг, зафиксированные в локальной "нормативке", региональной и муниципальной, то получается более 50 тыс. вариантов предоставления по сути одних и тех же мер социальной поддержки. В таком многообразии не сложно запутаться», - отметил он.

«Мы собираемся не только оптимизировать уже существующие услуги и сократить сроки их предоставления, но из-за многообразия сделать унификацию тех мер, которые предоставляются в различных регионах», - сообщил замдиректора департамента Минтруда. Срок предоставления компенсации на оплату услуг ЖКХ в некоторых регионах составляет десять рабочих дней, а в других - 58 календарных дней, привел он пример.