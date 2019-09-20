Общество

В колонию Псковской области пытались незаконно передать мобильные телефоны в тушенке

В исправительной колонии №3 УФСИН России по Псковской области предотвращена попытка передачи на режимную территорию запрещенных предметов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, при проведении досмотра посылки, поступившей на имя одного из осужденных, отбывающих наказание в ИК-3, сотрудниками дежурной смены были обнаружены спрятанные ухищренным способом мобильные телефоны и комплектующие к ним.

Три мобильных телефона, три зарядных устройства, одна гарнитура и двенадцать сим-карт были запаяны в железных банках с тушеной говядиной заводского производства.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.