В колонию Псковской области пытались незаконно передать мобильные телефоны в тушенке

В исправительной колонии №3 УФСИН России по Псковской области предотвращена попытка передачи на режимную территорию запрещенных предметов.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, при проведении досмотра посылки, поступившей на имя одного из осужденных, отбывающих наказание в ИК-3, сотрудниками дежурной смены были обнаружены спрятанные ухищренным способом мобильные телефоны и комплектующие к ним.
Три мобильных телефона, три зарядных устройства, одна гарнитура и двенадцать сим-карт были запаяны в железных банках с тушеной говядиной заводского производства.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.