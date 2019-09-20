Общество

В ИК-2 УФСИН России по Псковской области идет уборка урожая

В Исправительной колонии № 2 УФСИН России по Псковской области полным ходом идёт уборочная кампания. На сельскохозяйственных работах занято более 25 осужденных, отбывающих наказание на участке колонии-поселения ИК-2.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, к уборочным работам привлечена сельскохозяйственная техника, приобретённая в рамках федеральной целевой программы: трактор, картофелекопалка, тракторный прицеп. Уже убрано 10 гектаров полей, собрано более 200 тонн картофеля, который отгружен в исправительные колонии и следственные изоляторы Псковской области.

Всего планируется собрать 430 тонн картофеля, а также 26 тонн свеклы, 26 тонн моркови, 100 тонн капусты. Урожай этого года позволит полностью на 100% обеспечить подведомственные учреждения УФСИН России по Псковской области картофелем и овощами.

Добавим, программа по самообеспечению помогает решать вопросы трудовой занятости осужденных, которые, получая заработную плату, имеют возможность выплачивать иски.