Общество

Пересмотреть нормы и критерии признания зданий объектами культурного наследия в Пскове призвал депутатов гордумы Игорь Савицкий

Провести переоценку и ревизию псковских памятников, а также пересмотреть нормы и критерии признания зданий объектами культурного наследия в областном центре призвал депутатов гордумы гендиректор холдинга «НПН» Игорь Савицкий. Свою точку зрения он озвучил в беседе с корреспондентом «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 FM).

По его мнению, ошибочный подход в методике признания зданий объектами культурного наследия мешает Пскову развиваться в плане инвестиций и строительства, а затраты на содержание некорректно выявленных памятников становятся слишком большим обременением для городского бюджета. И эти затраты, подчеркнул промышленник, в дальнейшем будут только расти.

Игорь Савицкий напомнил, что в Пскове памятниками культурного наследия признано около тысячи объектов. Примерно столько же памятников насчитывается, по его словам, в Риме. Поэтому он предложил перепроверить всю документацию, на основании которой псковским объектам присвоено звание памятников, а также придать эту информацию максимальной огласке.

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Напомним, на предстоящей 27 сентября сессии Псковской городской Думы депутатам предстоит принять решение о льготах по аренде для инвесторов псковских объектов истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности. С инициативой о проработке и принятии льгот для объектов культурного наследия, находящихся в собственности администрации Пскова, выступил региональный комитет по охране объектов культурного наследия.