Общество

Состоялась встреча представителей профсоюза и норвежского профсоюза муниципальных работников

В Санкт-Петербурге состоялась встреча представителей профсоюза работников жизнеобеспечения России и норвежского профсоюза муниципальных работников и работников сферы обслуживания «Фагфорбундет».

По информации члена ЦК профсоюза работников жизнеобеспечения РФ, председателя Псковского обкома профсоюза жизнеобеспечения Игоря Иванова, в ней приняли участие председатель профсоюза «Фагфорбундет» Мете Норд, председатель Общероссийского профсоюза жизнеобеспечения Александр Василевский, секретарь ЦК профсоюза жизнеобеспечения, заведующая международным отделом Ольга Климова, председатель Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области Нина Леонтьева, а также профсоюзный актив родственных профсоюзов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Коллеги из Норвегии и России обсудили текущее состояние дел в обоих родственных профсоюзах, будущее общественного обслуживания в контексте нынешней международной ситуации, международные финансовые учреждения и соглашения о свободной торговле, противостояние приватизации и либерализации, защиту прав трудящихся в условиях приватизации и аутсорсинга. Руководители профсоюза не обошли вниманием гендерную политику и Парижское соглашение о климате. Встреча с друзьями из Норвегии была насыщенной и интересной. У нас схожие проблемы и общее дело - работать на благо человека труда. Вместе мы сегодня работаем на результат», - подчеркнул Игорь Иванов.