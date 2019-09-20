Общество

Эксперты определили одного из самых активных продавцов матрасов в России

Сегодня фирменный матрас продолжает оставаться одним из фаворитов продаж в категории спальных принадлежностей. Российские граждане давно осознали, как важно обеспечить комфорт своему телу во время сна. И современные матрасные блоки, представленные впечатляющим ассортиментом разнообразных моделей, выполняют эту функцию на сто процентов.

Повышенный спрос на товары этой категории в настоящий момент наблюдается в интернет-магазинах. И это понятно - именно здесь можно найти очень большой выбор и весьма доступные цены. К тому же многие продавцы дополняют свои и без того привлекательные ценники внушительными скидками. Поэтому более 70% покупок матрасных изделий совершается в удаленном режиме.

Но тут сразу встает вопрос - как отправить матрас покупателю, проживающему, например, во Владивостоке или в Хабаровске, если склад продавца находится в Москве или Туле? Понятно, что без выстроенной логистической комбинации на транспортировку такого большого по размерам изделия уйдет не менее 2-3 недель. И в этой области одним из лидеров стал гипермаркет Матрас.ру, который сегодня охватил своей системой доставки более 100 городов, расположенных в разных уголках нашей страны.

Такая удивительная масштабность позволила этой компании занять ведущие позиции в рейтинге удаленных продаж товаров для сна. И вытеснить этого мощного игрока с этой позиции конкурентам будет достаточно сложно. Все потому, что спрос на матрасы в отдаленных регионах на порядок превышает потребности рынка в столице и в центральных крупных городах, где конкуренция растет по экспоненте. А вот на окраинах для прозорливого продавца находится та самая «золотая жила», способная не только оживить продажи, но и сформировать условия для уверенного доминирования в региональных рыночных нишах.

Компания Матрас.ру более 12 лет продает матрасы ведущих российских и зарубежных производителей, являясь официальным представителем многих популярных торговых марок.

Такой статус позволяет охватывать все покупательские запросы, предлагая привлекательные цены и хорошие скидки. Продуманная система доставки матрасов в отдаленные области становится еще одним весомым преимуществом, позволяющим быстро наращивать объемы реализации со всеми вытекающими преимуществами.



Источник: matras.ru