Общество

Директор УК «Псковжилсервис»: Бюджетные деньги нужны, чтобы медсестры получали по 40 тысяч, а не на потребности теплосетей

Псковские тепловые сети не нуждаются в субсидиях из бюджета, заявил директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов 24 сентября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Мне кажется, что на деньги из бюджета надо сделать так, чтобы зарплаты у медсестер были не по 14 тысяч рублей, а по 40. А тепловым сетям эти средства не нужны. Энергетики сами в состоянии зарабатывать», - подчеркнул Андрей Тарасов.

Кроме того, директор управляющей компании добавил, что, по закону, экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию должны действовать без выделения субсидий предприятиям.

Также Андрей Тарасов отметил, что Псковские тепловые сети и так качественно выполняют свою работу: «С нашими теплосетями хорошо работать. Я бываю на котельных, у руководства и на территории предприятия. Сотрудники там не шикуют, но при этом ответственно подходят работе. Видно, что работающие там люди - специалисты, и все делают качественно».