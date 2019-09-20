Общество

В Пскове снова выявлены факты нарушения правил реализации алкогольной продукции

Полицией проведены очередные мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вчера в областном центре сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД России по городу Пскову в ходе проведенных мероприятий установили, что в магазине по улице Я.Фабрициуса розничная продажа алкогольной продукции осуществлялась с нарушением временных ограничений, установленных постановлением администрации Псковской области №29 от 28.01.2015 г. Кроме того, в данном объекте торговли отсутствовала лицензия на розничную продажу алкогольной продукции. А на ряд наименований продукции не было соответствующей сопроводительной документации, подтверждающей легальность ее оборота.

Ответственность за выявленные правонарушения предусмотрена частью 3статьи 14.16 и частью 3статьи14.17КоАП Российской Федерации. В результате, из незаконного оборота изъяты 191,5 литров вина, 100,5 литра водки, 45 литров коньяка и 10 литров ликера.

По данным фактам проводится проверка.