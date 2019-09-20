Общество

В каких формах оказывается государственная поддержка социально ориентированных НКО в области? - ответ специалистов

Псковская Лента Новостей публикует ответы на вопросы читателей в рамках онлайн-конференции «Правовые основы реализации мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области».

Вопросы, которые касались мер финансовой поддержки, правового сопровождения социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области и в целом правового регулирования в отношении СО НКО в регионе, читатели задавали специалистам на сайте Псковской Ленты Новостей в течение 19-23 сентября.

Вопрос: Какими нормативными актами регламентируется поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на уровне региона?

Ответ от управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области:

Государственная поддержка социально ориентированных НКО Псковской области регламентируется:

Законом Псковской области от 02.03.2012 № 1136-ОЗ «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области»;

Постановлением администрации Псковской области от 11.07.2019 №278 «О порядке предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку социально значимой деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»;

Распоряжением администрации области от 04.06.2019 № 260-р «О ведении государственного реестра социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой органами исполнительной власти Псковской области»;

Постановлением администрации области от 30 июня 2015 г. № 302 «О порядке предоставления субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию проекта по организации деятельности информационно-ресурсного центра социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области»;

Постановлением администрации области от 18 июля 2014 г. № 331 «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации»;

Постановлением администрации области от 5 июля 2012 г. № 345 «О порядке предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области».

Вопрос: В каких формах оказывается государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории области?

Ответ от управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области:

Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории области осуществляется в следующих формах:

1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций на территории области;

2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям на территории области льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;

3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд у социально ориентированных некоммерческих организаций на территории области в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным некоммерческим организациям на территории области материальную поддержку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.