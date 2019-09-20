Петербуржцы опубликовали видео с необычным музыкантом из Пскова

В соцсетях петербуржцев появилось видео с необычным музыкантом. Своим инструментом он выбрал предмет, который, на первый взгляд, совершенно для этого не подходит: обыкновенную пилу.
Однако звуки из нее он извлекает вполне мелодичные, пишет spbdnevnik.ru.
Петербуржцы написали, что заметили его сегодня в подземном переходе у станции «Купчино».
Оказалось, что многим горожанам он знаком.
«Это Леха Петров (Фрамус). Я вместе с ним в Петергофе играл в 1994-1995. Он из Пскова», – написал один из пользователей в соцсети.
Другие отметили, что музыкант появлялся на этом месте и раньше. А потом пропал.
«Вернулся!» – порадовались ценители его творчества.
Они добавили, что Фрамус классно играет.