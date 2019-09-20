Общество

Центробанк покажет по ТВ рекламу о мошенничестве

Банк России запустит по федеральным телеканалам рекламную кампанию о противостоянии хищениям с банковских карт с помощью социальной инженерии.

Об этом «Известиям» рассказали два участника консультативного совета при ЦБ, где 20 сентября были анонсированы эти планы.

Предполагается, что именно благодаря федеральным каналам удастся охватить максимально широкий круг граждан. Реклама рассчитана на несколько десятков миллионов зрителей.

В частности, россиянам посоветуют сразу же прерывать разговор с человеком, представляющимся работником банка, и перезванивать в организацию по ее официальному номеру.

В пресс-службе регулятора «Известиям» ответили, что уже запустили кампанию по информированию россиян из-за роста жалоб от граждан и сообщений от банков о всплеске случаев мошенничества. При этом никакого финансирования на данную кампанию не предусмотрено.

Однако источник «Известий» отмечает, что абсолютно бесплатно показать ролики не получится, ведь создание социальной рекламы стоит денег.