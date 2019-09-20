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Общество

Заболеваемость ОРВИ в Псковской области выше эпидпорога на 2%

25.09.2019 08:46|ПсковКомментариев: 0

За неделю с 16 по 22 сентября в Псковской области заболело ОРВИ 3696 человек (58,06 на 10 тыс. населения). Заболеваемость ОРВИ выше недельного эпидемического порога по совокупному населению на 2%, сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области.

В г. Пскове   заболело ОРВИ 1785 человек (84,80 на 10 тыс. населения), что ниже недельного эпидемического порога на 11,2%.

За неделю госпитализировано 72 человека.

По результатам лабораторного мониторинга активность циркуляции респираторных вирусов находится на низком уровне. За неделю обследовано 9 больных с признаками ОРВИ, у 1 обследуемого - грипп В, у 2 - аденовирус.

На 20 сентября за счет федерального бюджета привито против гриппа 75922 взрослых (33,19% привитых от плана иммунизации взрослых) и 20175 детей (37,36% привитых от плана иммунизации детей).

«Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путём выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских препаратов, которые можно принимать в течение наступающих зимних месяцев, например, иммуномодуляторов, витаминов, гомеопатических средств, средств «народной медицины» и так далее», - подчеркнули в псковском Роспотребнадзоре.

Источник: Псковская Лента Новостей
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