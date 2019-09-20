Общество

Эксперты ответили на вопрос, может ли оказывающая бесплатную юридическую помощь организация претендовать на поддержку со стороны администрации

Псковская Лента Новостей публикует ответы на вопросы читателей в рамках онлайн-конференции «Правовые основы реализации мер поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области».

Вопросы, которые касались мер финансовой поддержки, правового сопровождения социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области и в целом правового регулирования в отношении СО НКО в регионе, читатели задавали специалистам на сайте Псковской Ленты Новостей в течение 19-23 сентября.

Вопрос: Каковы основные требования, предъявляемые к некоммерческой организации, для зачисления в Государственный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, оказываемой органами исполнительной власти Псковской области?

Ответ от управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области:

В соответствии с п. 7 Порядка ведения реестров социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки, утвержденным приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 223, основанием для включения сведений о получателе поддержки в реестр является решение органа об оказании такой поддержки. Это означает, что при заключении договора между администрацией и НКО, подразумевающего выделение денежных средств (например, субсидии, полученной в результате конкурсного отбора), данный договор является основанием для включения организации в Государственный реестр социально ориентированных организаций – получателей поддержки.

Вопрос: Наша организация оказывает юридическую помощь на безвозмездной/льготной основе гражданам, осуществляет правовое просвещение населения, ведет деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина. Может ли наша организация претендовать на меры поддержки со стороны администрации Псковской области?

Ответ от управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области:

В соответствии со ст. 4 закона Псковской области от 02.03.2012 № 1136-ОЗ «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Псковской области», государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории области может оказываться при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами определенных видов деятельности, к которым относится «оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина». При условии выполнения деятельности в данной сфере в соответствии с учредительными документами на территории Псковской области, организация может претендовать на меры поддержки со стороны администрации Псковской области.