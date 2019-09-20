Общество

Всероссийский день приема родителей дошкольников пройдет в Пскове

В Пскове партия «Единая Россия» проведет III Всероссийский день приема родителей дошкольников. Он пройдет 27 сентября с 10.00 до 13.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Тематическая встреча с родителями состоится в День воспитателя и всех дошкольных работников. Со своими вопросами родители смогут обратиться в общественную приемную «Единой России», расположенную по адресу: улица Гоголя, 9. Просьбы и предложения псковичей рассмотрят представители исполнительной и законодательной власти, активисты и региональный координатор партпроекта «Новая школа» Владимир Яников.

Всероссийский день приема родителей дошкольников партия организует совместно с общественной организацией «Воспитатели России».

«Для всех родителей дошкольников это уникальная возможность обратиться со своими вопросами и предложениями напрямую к руководству региона, к руководству страны, – заявила член общественного совета партпроекта «Новая школа», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке, председатель общественной организации «Воспитатели России» Лариса Тутова. – Открытый диалог с родителями поможет выявить существующие проблемные вопросы в сфере дошкольного образования и выработать подходы к их решению».

Партийный проект «Новая школа» направлен на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего и дополнительного образования. Создание новых учебных мест за счет строительства новых школ, капитального ремонта и реконструкции действующих, оснащение новым современным оборудованием, переход на односменный режим работы с последующим наполнением второй половины дня дополнительными занятиями. При этом во внимании партийного проекта находится и аспект повышения роли и статуса педагога, воспитателя, престижа педагогической профессии. Важный участок работы партийного проекта – дошкольное образование, особенно обеспечение детей до трех лет местами в детских дошкольных образовательных учреждениях. Партпроект держит на контроле не только обеспечение повышения доступности дошкольного образования, но и его качество. Во внимании партпроекта также находятся и вопросы содержания образовательного процесса, соблюдения прав всех участников образовательного процесса, а также создания равных условий получения образования для детей вне зависимости от территории их проживания.