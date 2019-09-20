Общество

Почта России приступает к модернизации 3 тысяч отделений почтовой связи по всей стране

Почта России приглашает к участию в конкурсных процедурах подрядчиков для ремонта отделений почтовой связи во всех регионах страны. До конца 2019 года предприятие планирует провести модернизацию более 3 тысяч почтовых отделений, сообщает пресс-служба Почты России.

Процедура проведения закупок Почты России регламентирована 223-ФЗ. Информация по каждой из них приведена в соответствующей закупочной документации на открытой электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ в специализированном разделе по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/RussianPost/.

Программа работ включает в себя капитальный, комплексный и восстановительный ремонта, а также изменения в рамках реализации государственной программы «Доступная среда. Программа охватывает все регионы страны.