Общество

Более 200 военнослужащих десантировали под Псковом

Свыше 200 военнослужащих гвардейского десантно-штурмового полка Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ приняли участие в учении по захвату аэродрома условного противника и форсированию водной преграды, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ в среду.

«В ходе завершившегося второго этапа тактического учения с десантно-штурмовым полком (...) десантники захватили аэродром условного противника, совершили маневр в заданный район с форсированием водной преграды и закрепились в назначенном рубеже», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что десантники в ходе учения применяли штатную бронетехнику (БМД-2, БТР-Д, самоходную артиллерийско-минометную установку 2С9 «Нона», передвижной пункт разведки и управления 1В119 «Реостат»). Десантировались военнослужащие с самолетов Ил-76МД авиации военно-транспортной авиации воздушно-космических сил (ВТА ВКС).

Всего в ходе практических действий в рамках полкового тактического учения, проводимого в период с 23 по 27 сентября текущего года, задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих соединения и около 100 единиц боевой и специальной техники.

24 сентября танковый батальон Псковской дивизии Воздушно-десантных войск (ВДВ) России провел учения с боевой стрельбой.