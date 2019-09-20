Общество

Володин предлагает поменять порядок выделения средств регионам

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил пересмотреть порядок выделения средств регионам.

«Многие вопросы не решаются (в регионах) не из-за того, что нет денег, а из-за того, что деньги приходят во втором полугодии», - заявил Володин в среду на заседании фракции "Единая Россия", которая обсуждает проект бюджета на следующий год с участием первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

«Это не вина, а беда Минфина, и было бы правильно сформировать позицию по этому вопросу (...) найти решение, чтобы средства стали поступать в регионы РФ сразу после принятия бюджета», - сказал председатель Госдумы, пишет «Интерфакс».

Он предложил обсудить вопрос о закреплении в виде нормативных актов выделения средств регионам в начале года. «Мы можем эти вопросы обсудить вместе с принятием бюджета и выйти на принятие норм, которые обяжут министерства готовить подзаконные акты с тем, чтобы к началу года средства по всем программам поступали в регионы, об этом и президент говорил, есть позиция председателя правительства, и сейчас в этом вопросе многое зависит от нас», - добавил Володин.

Он выразил готовность дать поручение главе бюджетного комитета Госдумы о подготовке необходимых нормативных актов. «Чтобы министерства уже начинали работу, это позволит изменить ситуацию кардинальным образом, и средства в регионы будут приходить точно уже в первом квартале года, а не так, как сейчас, в августе, что считается нормальным», - заявил Володин.