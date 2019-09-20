Общество

С начала 2019 года на горячую линию Отделения ПФР обратились 4800 жителей Псковской области

С начала года специалисты Отделения ПФР провели 4800 телефонных консультаций. Чаще всего жители области задавали вопросы, связанные с перерасчетом пенсии после увольнения, новым порядком расчета федеральной социальной доплаты, интересовались компенсационной выплатой по уходу за нетрудоспособными гражданами.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области, летом актуальным оказался вопрос о перерасчете пенсии, в т.ч. и за работу в сельском хозяйстве. Напомним, что в конце июня был расширен список работ и профессий, дающих право на надбавку к пенсии за работу на селе. Также граждан интересовало, какие документы необходимы для продления компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином.

Через онлайн-сервис на сайте Пенсионного фонда специалисты Отделения приняли 350 обращений. Вопросы касались назначения пенсии, материнского капитала и возможности получить дубликат СНИЛСа.

Напомним, что всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте https://vk.com/pfr_pskov.

Также добавим, что с января 2019 года у Единой федеральной консультационной службы Пенсионного фонда новый номер: 8-800-600-44-44. Call-центр работает круглосуточно, звонок бесплатный.

По указанному телефону жители области могут получить консультацию по всем направлениям деятельности ПФР. При этом операторы не имеют права отвечать на вопросы, содержащие персональные данные, то есть не предоставят обратившемуся информацию, к примеру, о размере его пенсии, либо о ежемесячных денежных выплатах. Для этого предназначен «Личный кабинет» на официальном сайте ПФР или в приложении ПФР для мобильного телефона.