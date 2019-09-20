Общество

Для родственников осужденных ИК-6 состоялся день открытых дверей

Посетить колонию и познакомиться с условиями содержания своих родных и близких приехали родственники осужденных исправительной колонии строгого режима № 6 УФСИН России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, совместно с членами общественной наблюдательной комиссии Псковской области и руководством учреждения они приняли участие в мероприятии под названием «День открытых дверей».

После проведения инструктажа по мерам безопасности при нахождении на режимном объекте руководство учреждения провело ознакомительную экскурсию по территории. Родственники смогли посетить один из жилых отрядов, банно-прачечный комбинат, столовую, медицинскую часть, церковь, клуб учреждения.

Высокий интерес у гостей был проявлен в отношении работы столовой: условий, качества приема пищи, разнообразие меню стола заказов. В завершении программы состоялось посещение клуба, где для родственников осужденных был организован концерт и театральная постановка под названием «И наконец, они проснулись» по одноименному рассказу Василия Шукшина с участием десяти актеров из состава театрального кружка.

Завершилось мероприятие традиционным чаепитием, где осужденные уделить время общению с родными.

Добавим, подобные встречи в рамках дней открытых дверей стимулируют осужденных к законопослушному поведению и помогают не терять связей с родственниками.