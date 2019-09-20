Общество

В Псковской области в октябре ожидают потепление

В Псковской области в октябре ожидают температуру выше нормы. Об это пишет «Российская газета», со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Источник: pixabay.com

По предварительному прогнозу Гидрометцентра России, в октябре весь север европейской территории страны, включая и столичный регион, будет находиться в зоне тепла.

Со слов Романа Вильфанда, температура выше нормы может быть в Архангельской области и Ненецком округе, а также на Северо-Западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Теплее обычного октябрь может оказаться на севере Западной Сибири, на севере Красноярского края, на севере Якутии и на севере Чукотки, в Магаданской области.

А вот более низкие, чем обычно, температуры охватят обширную территорию густонаселенных регионов Западной Сибири (это Новосибирская, Томская и Кемеровская области), весь юг Красноярского края, Хакасию, Туву, все Предбайкалье и Забайкалье, Читинскую и Амурскую области, Хабаровский край.

На всей остальной территории России температуры в октябре ожидаются около нормы.

Избыток осадков возможен, по словам Вильфанда, в Архангельской области, Ненецком округе, в Алтайском крае и Приморье, в Магаданской области и на Чукотке.

Ранее Гидрометцентр России представил долгосрочный прогноз на осенне-зимний период 2019—2020 годов. В нем отмечается, что в целом на протяжении холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений.

Следует отметить, что оправдываемость прогнозов температурного режима на отопительный период, выпущенных Гидрометцентром России, в последние 19 лет составляла от 58 до 81%.

Избыток осадков возможен, по словам Вильфанда, в Архангельской области, Ненецком округе, в Алтайском крае и Приморье, в Магаданской области и на Чукотке.