Общество

Депутаты требуют максимально сохранить деревья при реконструкции улицы Фабрициуса в Пскове

Рабочий выезд на улицу Яна Фабрициуса совершили депутаты Псковской городской Думы сегодня, 25 сентября. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в выездном совещании на объекте приняли участие и.п. главы города Елена Полонская, депутаты Григорий Турчин, Сергей Колосов, Федор Постнов, Вячеслав Тюменцев, Елена Маницкая, Юлия Пожидаева, Александр Баев, Александр Тимофеев, замглавы администрации Елена Жгут, сотрудники УГХ и представитель организации-проектировщика.

На улице Фабрициуса началась реконструкция по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас работы ведутся на участке от улицы Кузнецкой до Гражданской.

На участке между улицами Металлистов и Вокзальной требуется снести деревья, чтобы уширить проезжую часть, предусмотреть велодорожку и парковочные места. Если следовать нормам, по которым расстояние от дерева до проезжей части должно быть не менее 2 метров, в общей сложности на всей улице нужно спилить 163 дерева.

Ранее думский комитет по ЖКХ и благоустройству принял решение максимально сохранить деревья и снести только те, что находятся в 0,7 метра от бортового камня проезжей части. Сегодня депутаты совместно с сотрудниками УГХ и подрядчиком скорректировали планы по их сносу, измерив рулеткой, где надо, расстояние от деревьев до дорожного поребрика.

Ряд депутатов, в частности, Александр Баев и Елена Маницкая, выступили против массового сноса деревьев. «Это безобразие. Скоро весь город будет вырублен», - возмутился Баев, заметив, что не спорит с необходимостью сноса старых деревьев. Эту позицию поддержали Сергей Колосов и Григорий Турчин. Елена Полонская отметила, что вместо вырубленных деревьев нужно высадить равнозначные молодые деревья - каких пород, решено обсудить дополнительно. Также она подчеркнула, что практически все деревья вдоль дороги со стороны учебного центра «Псков» и стадиона «747» будут сохранены.

Добавим, что депутаты и администрация города как заказчик работ держат вопрос по ремонту улицы Фабрициуса на особом контроле и заинтересованы в том, чтобы максимально сохранить деревья. Какие-то все равно придется снести, отметила представитель проектной организации Елена Рожкова, - без этого уширение проезжей части до четырех полос невозможно. Кроме того, сносу подлежат деревья, признанные аварийными.

Депутат Александр Баев, комментируя итоги выезда, подчеркнул, что сегодня был создан прецедент, когда депутаты «заставили исполнителей и проектировщиков задуматься, что город не должен быть похож на каменные джунгли». «Решение было найдено: депутаты высказали свои пожелания и пожелания жителей. Ждем теперь решения проектировщиков», - резюмировал он.