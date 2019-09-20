Общество

Трудовая инспекция Псковской области: 10 причин обратиться к нам с жалобой

Сотрудники Государственной инспекции труда в Псковской области озвучили 10 причин обратиться с жалобой в ведомство. Весь перечень Псковской Ленте Новостей назвали в региональном отделении трудовой инспекции.

Источник: pixabay.com

Итак, причины следующие:

1) заработная плата не выплачивается в установленные сроки или выплачивается не в полном объеме;

2) не оплачивается сверхурочная либо ночная работа;

3) работодатель не извещает Вас в письменной форме о составных частях заработной платы (не выдается расчетный листок);

4) не выплачивается расчет в день увольнения работника;

5) не выдается работнику в день увольнения трудовая книжка;

6) не выдан на руки экземпляр трудового договора;

7) в трудовом договоре не установлены дни выплаты заработной платы (не реже чем каждые полмесяца) и не указаны условия оплаты труда: размер тарифной ставки или оклада работника; доплаты, надбавки, поощрительные выплаты;

8) работники не ознакомлены с результатами специальной оценки условий труда на рабочих местах;

9) по результатам спецоценки условий труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и опасными условиями труда не установлены компенсации;

10) работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты,

Кроме того, в пресс-службе добавили, что отделение инспекции расположено по адресу: Псков, улица Новоселов, 11-А (проезд автобусами №№11, 22, 25, 30, 55 до остановки «Архив»). Кроме того, в ведомстве отметили, что подписанное заявление можно выслать почтой. В том числе - и электронной: gitpskov@bk.ru. Также заявление можно оставить на официальном сайте инспекции - git60.rostrud.ru. Или через электронный сервис - онлайнинспекция.рф.

Также в ведомстве подчеркнули, что у специалистов Государственной инспекции труда в Псковской области можно проконсультироваться по всем вопросам трудового законодательства и охраны труда. По телефонам: 51-00-20 (приемная, факс), 51-00-07, 51-00-12, 51-00-13, 51-00-14.