Общество

Минтруда назвал Псковскую область в числе лидеров по обучению людей предпенсионного возраста

Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин назвал Псковскую область в числе лидеров среди субъектов РФ по профессиональному обучению людей предпенсионного возраста. При этом он подчеркнул, что плановые показатели региона за 2019 год перевыполнены более, чем в два раза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

По информации комитета по труду и занятости Псковской области, на сегодня сертификаты выданы более чем 600 псковичам, хотя изначально планировалось направить на переобучение 256 человек. На эти цели было выделено 17,5 млн рублей по федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Перевыполнение плановых показателей связано с тем, что стоимость обучения в Псковской области ниже, чем была запланирована Минтрудом, и появилась возможность охватить большее число желающих.

На 2020 год запланировано обучение 293 человек в Псковской области, на эти цели будет выделено более 23 млн рублей.

В целом программа обучения граждан предпенсионного возраста рассчитана до 2024 года.

В Псковской области переобучение проводится на базе 11 образовательных организаций, в которых реализуются более 700 программ разной направленности. На курсы могут попасть псковичи, которым до выхода на пенсию, в том числе и досрочно, осталось менее 5 лет. «Для участия в программе необходимо подать соответствующее заявление в территориальный отдел занятости населения», - уточнили в комитете по труду и занятости.