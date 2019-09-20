Общество

Очередное заседание комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков пройдет 14 октября

Управление Росреестра по Псковской области сообщает, что на территории Псковской области в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала 60:18:0197801 (СНТ Череха) в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом от «19»июля 2019 г. №01573000069190000630001 выполняются комплексные кадастровые работы.

Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: г.Псков. ул.О.Кошевого, д.4.

В связи с этим управление уведомляет всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карты-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии: г. Псков. ул. О. Кошевого, 4 (адрес работы согласительной комиссии) или на официальных сайтах администрации Псковского района , администрации Псковской области и управления Россреестра по Псковской области .

Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала 60:18:0197801 состоится 14 октября на ул.О. Кошевого, 4 в 16.00.

Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков содержащегося в проекте карты-плана территории, можно представить в согласительную комиссию в письменной форме в период с 23 сентября по 11 октября и с 15 октября по 2 декабря.

Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице, направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии отчество, а также адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия местоположением границы земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным возражениям должны быть приложены копии документов подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие или удостоверяющие права на такой земельный участок, также документы, определяющие (определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).

В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается согласованным.