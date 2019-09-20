Общество

У нас нет ничего - псковичи просят установить детскую площадку для детсада на Яна Райниса

Жители Пскова просят установить детскую площадку для детского сада №14, расположенного на улице Яна Райниса, 65. Такое сообщение появилось 25 сентября на сайте губернатора Псковской области.

«Наш сад - маленький и находится на окраине города, но в этот садик ходят дети! Если рассмотреть любой сад нашего города, то там есть детская площадка. Хотя бы минимальная, но площадка. В нашем же саду - нет ничего. Есть качели, которые родители сами купили, и машинка, сделанная родителями. Мы неоднократно обращались к властям нашего города, чтобы решить этот вопрос», - говорится в сообщении.

Автор обращения также добавил, что заинтересованные псковичи обращались с вопросом к представителям муниципальной власти, но безрезультатно: «Мы, родители, писали на сайт президента, и нам ответили, что планируется включить наш сад на рассмотрение строительства на 20-21 год! Как можно ускорить строительство данной площадки? Почему решить вопрос одной детской площадки - это такая проблема?».