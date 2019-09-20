Общество

В Псковской области клуб охотников и рыболовов заплатит 800 тысяч рублей за неуплату штрафа в срок

В Псковской области ООО «Клуб охотников и рыболовов «Альфа» заплатит 800 тыс рублей за неуплату штрафа в установленный законом срок. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В сентябре 2018 года должностными лицами управления была проведена внеплановая проверка в отношении данного ООО. Общество является собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 229 га, расположенного в Пушкиногорском районе Псковской области.

В ходе проведения проверки было установлено, что на земельном участке не выполняются установленные требования и обязательные мероприятия по защите и охране земель сельскохозяйственного назначения. По всей площади участка наблюдается зарастание сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Кроме того, на земельном участке не осуществляется сенокошение, не проводятся работы по возделыванию сельскохозяйственных культур и обработке почвы, не осуществляется выпас скота.

В связи с этим постановлением должностного лица управления Россельхознадзора юридическое лицо было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде штрафа в размере 400 000 рублей. Однако в установленный законом срок штраф уплачен не был, заявления об отсрочке исполнения постановления не поступало.

В отношении общества было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Материалы дела направлены на рассмотрение в мировой суд.

В августе 2019 года решением суда юридическое лицо признано виновным в совершении административного правонарушения. ООО «Клуб охотников и рыболовов «Альфа» назначено административное наказание в виде административного штрафа в двойном размере – 800 000 рублей.