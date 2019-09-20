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Общество

Владимир Яников встретился с жителями деревни Самолва

25.09.2019 15:27|ПсковКомментариев: 0

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников привел прием граждан в деревне Самолва Гдовского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, местные жители пришли к депутату, чтобы обсудить волнующие вопросы.

Так, сотрудник местного Дома культуры посетовала на низкую посещаемость учреждения культуры - здание находится в хорошем состоянии, но зачастую пустует. Работник культуры попросила совета, как организовать досуг и привлечь людей в клуб.

«Мы обсудили, что можно сделать, понимая, что финансирование ограничено, - рассказал о ходе приема Владимир Яников. - Пришли к выводу, что в клубе можно было бы установить теннисный и бильярдный стол, приобрести шашки и шахматы - такое активное времяпровождение наверняка привлечет жителей деревни, особенно в зимнее время, и по деньгам подъемно. Можно заинтересовать их скандинавской ходьбой - сейчас это популярное занятие, которое полезно для здоровья и сближает людей».

Кроме того, в ходе приема граждан поднимались вопросы пенсионного обеспечения, нехватки врачей в Гдовской районной больнице и организации вывоза мусора в условиях перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Рекомендации депутата по установке на территории сельского поселения мусорных контейнеров глава волости взяла на заметку.

Добавим, что в ходе посещения Гдовского района Владимир Яников также присутствовал на открытии инновационного образовательного класса «Точки роста» в Яммской школе. Парламентарий высоко оценил возможности, открывающиеся перед сельскими школьниками, однако обратил внимание на необходимость введения дополнительных ставок для педагогов, поскольку основные занятия в интерактивном классе будут проходить во внеурочное время.

Теги: #Гдовский район #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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