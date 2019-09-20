Общество

Молодые профсоюзные активисты Великих Лук обсудили план работы на ближайшие три месяца

В Великих Луках состоялось очередное заседание Молодежного совета профсоюзных организаций города, в ходе которого молодые профактивисты обсудили план работы на ближайшие три месяца. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Так, во второй декаде декабря запланирован выезд в Русановский социально-реабилитационный центр для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для воспитанников центра разрабатывается игровая программа, также студенты Великолукского государственной сельскохозяйственной академии и медицинского колледжа подготовят для них подарки.

Кроме того, Молодежный совет начал подготовку новогоднего представления для детей профсоюзных активистов города Великие Луки. На сегодня профактивисты уже изготовили в подарок будущим участникам праздника 50 вязаных игрушек, и эта работа будет продолжена.