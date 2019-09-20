Общество

Прослушивание чтецов на конкурс «Чернильница» состоится 9 октября

9 октября в 16 часов в Молодежном центре состоится прослушивание для всех участников конкурса «Чернильница», которые подали заявки в номинации:

Лучший чтец;

Лучший музыкальный чтец;

Лучший чтец произведений на иностранном языке (английский и немецкий).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ПГМЦ, в предварительном отборе чтецов членами жюри будет рассматриваться одно стихотворение от каждого участника. Отметим, в этом году конкурс посвящен поэзии нового тысячелетия. Участник может исполнить как своё стихотворение, так и стихотворение другого автора.

Выступление участника не должно превышать пяти минут. По итогам предварительного отбора оргкомитетом опубликует список прошедших чтецов вечером 9 октября.

Напомним, прием заявок на конкурс поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница» завершится в следующий понедельник, 30 сентября.

Желающим стать участниками необходимо предоставить анкету-заявку установленного образца и свои работы в конкурсную комиссию - присылать их по электронной почте: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Чернильница» в срок с 19 августа до 23:59 30 сентября 2019 года. Также участники могут подать анкету-заявку и принести свои работы на Flash-карте в оргкомитет (улица Максима Горького, дом 15, отдел досуга) до 17:00 30 сентября.