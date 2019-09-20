Общество

Одна из псковских организаций вышла на аукцион по строительству школы на Юбилейной

В Пскове одна из организаций вышла на аукцион по строительству школы на улице Юбилейной и изготовит привязку объекта к местности. Об этом 25 сентября в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил заместитель главы администрации Пскова, курирующий социальные вопросы, Александр Коновалов.

«Что касается строительства новой школы на Юбилейной - буквально на днях заканчиваются конкурсные процедуры, и одна из местных организаций вышла на аукцион, будет делать проект привязки учреждения. С это задачей должны справиться к концу года. Но, думаю, чисто технически сам процесс привязки затянется и перейдет на 2020 год», - отметил Александр Коновалов.

Также замглавы администрации добавил, что, когда это произойдет, муниципалитет подаст заявку в министерство образования РФ c помощью представителей региональной власти.

«У главы администрации Пскова Александра Братчикова и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова был разговор по теме. Кроме того, мы в постоянном контакте с комитетом по образованию. И мы понимаем, что наша заявка в министерство образования придется на 2021 год. Так что в следующем году сами строительные работы вестись не будут, если в регионе не появится на это финансирование, как нередко бывает, когда речь о крупных проектах», - заключил Александр Коновалов.