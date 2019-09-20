Общество

Пять фальшивых купюр достоинством 5000 рублей обнаружены в Псковской области

В Пскове и Бежаницах изъяты пять пятитысячных купюр с признаками подделки. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. В частности, в финансовых учреждениях областного центра 24 сентября выявлены четыре поддельные пятитысячные банкноты. По имеющимся сведениям, поступили они в выручке одной из АЗС и из магазинов. Еще одна фальшивая купюра достоинством пять тысяч рублей обнаружена вчера в финансовой организации поселка Бежаницы. Поступила она в выручке из местного райпо. По данным фактам проводятся проверки.

В связи с этим полиция напоминает гражданам о порядке действий при выявлении фальшивых денежных знаков.