Общество

В Псковской области первоклассников посвятили в пешеходы

Госавтоинспекторы организовали акцию «Посвящение первоклассников в пешеходы» в Першинской средней школе Великолукского района, сообщили Псковской Ленте Новостей в Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области.

В гости к учащимся пришел сказочный персонаж Незнайка. Он предложил ребятам отправиться в путешествие в страну ПДД. Учащиеся с радостью согласились. Первоклассники читали стихи, отгадывали загадки, вспоминали значения дорожных знаков, а также сигналы светофора.

Затем гости из ГИБДД посвятили ребят в пешеходы. Для этого первоклассники произнесли клятву о том, что всегда будут соблюдать требования Правила дорожного движения. Госавтоинспекторы вручили школьникам удостоверения юных пешеходов, памятки по безопасности дорожного движения и сувениры, предоставленные экспертным центром «Движение без опасности».

Эта профилактическое мероприятие состоялось в рамках Всероссийской недели безопасности, которая проводится и в Псковской области в период с 23 по 27 сентября.